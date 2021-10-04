سفيرة أفغانستان في واشنطن: لن نثق برئيس أمريكي مرة أخرى

قالت سفيرة أفغانستان في الولايات المتحدة، أديلا راز، إنها تعتقد أن شعبها الأفغاني لن يثق برئيس أمريكي في أي وقت، وذلك بعد أن سحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القوات الأمريكية المتبقية من العاصمة الأفغانية كابول، التي احتلتها حركة "طالبان" بعد ذلك.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الأفغان "سيثقون في أي وقت برئيس أمريكي مرة أخرى" في مقابلة مع موقع "إكسيوس" على شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، أجابت راز: "ليس قريبا على الأرجح، أنا آسفة لقول ذلك".

ولدى سؤالها عما إذا كانت تعتقد أن بايدن يهتم بمصير المرأة الأفغانية، قالت راز: "لا أعتقد ذلك، لقد قال إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون شرطة العالم، لحماية النساء في أي بلد آخر".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار سحب القوات من أفغانستان في نيسان/ أبريل، وسحب آخر القوات الأمريكية من البلاد بحلول نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.

ووصف عملية سحب القوات بأنها "نجاح غير عادي"، وسط إدانة واسعة لطريقة تعامل إدارته مع الانسحاب.

.@jonathanvswan to Afghan Ambassador Adela Raz: Do you still trust the United States?



Raz: No. Sorry.



Swan: Do you think Afghans will ever trust an American president again?



Raz: Not soon probably. I'm sorry to say that. #AxiosOnHBO pic.twitter.com/8rRnUmnYW1 — Axios (@axios) October 3, 2021

وقالت سفييرة أفغانستان في أمريكا، أديلا راز، إنها وزملاءها كانوا "متحمسين للغاية" عندما تولى بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

وأضافت أنها كانت تعتقد أن "بايدن لن يسحب القوات الأمريكية من المنطقة، أو سيحاول على الأقل إعادة التفاوض بشأن الصفقة التي أبرمها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ، مع حركة طالبان في شهر فبراير/ شباط 2020".

وتابعت أنه "أصبح من الواضح أن بايدن لم يكن ينوي حتى وضع شروط أكثر صرامة على طالبان، أعتقد أن الجميع كان يأمل في أن يضع شروطا أقوى، وهو ما لم يفعله".

وأكدت السفيرة الأفغانية أنها كانت والكثيرين من أبناء شعبها يقبلون أن القوات الأمريكية ستنسحب، لكن كان يجب أن تكون هناك شروط على حركة طالبان لكي يلتزموا بالإنجازات التي حققها المجتمع الأفغاني.

وأفاد موقع "أكسيوس" أن أديلا راز ترفض الاعتراف بحركة طالبان أو ترك منصبها كسفيرة لأفغانستان في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عينها الرئيس الأفغاني الأسبق أشرف غني.

وأضاف الموقع على لسانها أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت مقابلتها.