تسجيل
10:44 GMT05 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فوز الأمريكيين ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب 2021

    الحاصل على جائزة نوبل في الطب: فوزي أمر لا يمكن تصديقه بسهولة

    © AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRAND
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1050335197_0:0:3008:1692_1200x675_80_0_0_19a3aaf2cdf2ebd693b4d39fa42faf23.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202110051050344415-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9/

    وصف أستاذ ورئيس قسم علم وظائف الأعضاء في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، الحاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 2021 ديفيد يوليوس، فوزه بالجائزة بأنه أمر لا يمكن تصديقه بسهولة.

    وأشار يوليوس في تصريحات لموقع "الشرق" إلى أن فوزه بالجائزة، يمكن أن يكون دفعة ملهمة للعلم.

    وذكر أن اكتشافاته مهمة لدرجة ضرورة شرحها لطلاب المدارس الابتدائية، مضيفا "الإحساس بالحرارة والألم، أمر نعرفه جميعاً وبفضل أبحاثي وأبحاث غيري من الزملاء علمنا السبب الرئيسي وراء تلك الأحاسيس".

    فوز الأمريكيين ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب 2021
    © AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRAND
    أمريكيان يحرزان جائزة نوبل للطب لعام 2021

    وأضاف بقوله "الاكتشاف جاء خطوة بخطوة"، مشيراً إلى أنه منذ الصغر رغب في اكتشاف "الاستجابات الصغيرة جداً التي تحدث لأجسامنا جراء التعرض للمثيرات المختلفة".

    أوضح يوليوس أن العمل على ذلك الاكتشاف "استغرق عمراً بأكمله" فمن السهل الشعور بالحرارة والألم"، ولكن الدخول في التفاصيل الجزيئية واستكشاف الأساس الفعلي لتلك الأحاسيس كان أكثر صعوبة بكثير.

    واستمر قائلا "أنا محظوظ، بالعمل في مجال أحبه"، لافتاً إلى أن "الكشف عن الأساس الجزيئي للأحساس عمل يُقربنا من فهم الأنظمة الحسية ومدى تأثيرها علينا وعلى بيولوجيتنا".

    وانتقل للحديث عن الطفرات على الجينات التي تجعلنا نشعر بالألم والحرارة، بقوله "الطفرات في الجينات المسؤولة عن الشعور بالحرارة والألم نادرة للغاية، إذ أنه لم يُلاحظها على مدار عمره كله".

    وتحدث عن أن القدرة البشرية على التفاعل مع البيئة المحيطة من حيث درجة الحرارة، لها تأثير عميق ومثير للاهتمام على فهم مدى التباين في الاستجابة للمؤثرات الخارجية بين البشر الذين يعيشون في بيئات مختلفة.

    وتطرق إلى أن أبرز تطبيقات اكتشافه تتمثل في أنه يمكن استخدامها لعلاج الألم الناجم عن بعض الأمراض العنيفة كالسرطان.

    وكانت لجنة نوبل في معهد كارولينسكا الطبي، قد أعلنت أمس الاثنين، في ستوكهولم، فوز الأمريكيين ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب عن سنة 2021.

    وجاء في بيان اللجنة: مُنحت جائزة نوبل في الطب لعام 2021 للعلماء ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان، اللذين درسا كيفية تفاعل الكائنات الحية مع درجة الحرارة واللمس.

    واستخدم ديفيد يوليوس "الكابسيسين" وهو مركب لاذع من الفلفل الحار الذي يسبب الإحساس بالحرقان، لتحديد جهاز استشعار في النهايات العصبية للجلد يستجيب للحرارة.

    وتبلغ قيمة الجائزة التي يزيد عمرها عن قرن من الزمان، التي تمنحها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، 1.15 مليون دولار.

    وعللت اللجنة بأن "الاكتشافات الرائدة للفائزَين بجائزة نوبل هذا العام سمحت بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية تحفيز النبضات العصبية التي تسمح بإدراك العالم والتكيف معه".

    ووفقا للجنة: "هذه المعرفة تستخدم في تطوير علاجات لمجموعة كبيرة من الحالات المرضية من بينها الألم المزمن".

    ديفيد جوليوس (65 عاما) وهو أستاذ في جامعة كاليفورنيا، استخدم مكون كابساييسين النشط في الفلفل الحار الذي يسبب إحساسا حراقا، لرصد وجود أحد المستقبلات في النهايات العصبية الجلدية يتفاعل مع الحرارة.

    أما مواطنه أرديرم باتابوتيان المولود في بيروت سنة 1967، وهو أستاذ في معهد "سكريبس ريسرتش" في كاليفورنيا، فقد استخدم خلايا حساسة على الضغط لاكتشاف فئة جديدة من المستقبلات تتفاعل مع المحفزات الميكانيكية في الجلد والأعضاء الداخلية.

    يستمر موسم نوبل مع جائزة الفيزياء، غدا الثلاثاء، والكيمياء بعد غد الأربعاء، تليهما الآداب الخميس، والسلام الجمعة، على أن ينتهي بمنح جائزة الاقتصاد الاثنين 11 تشرين الأول/أكتوبر.

    انظر أيضا:

    تعرف على الفائزين بجوائز "نوبل للحماقة"...لحية للوقاية من اللكمات وسمنة المسؤولين دليل فساد
    تكيف مع الجائحة... تسليم جوائز نوبل للفائزين في بلدانهم
    أمريكيان يحرزان جائزة نوبل للطب لعام 2021
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان منطاد الهواء الساخن في صحراء وادي رم، الأردن، 1 أكتوبر 2021.
    المناطيد تزين سماء الأردن
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك