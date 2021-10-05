دراسة: استثمارات الصين الخارجية "تستغل" الدول النامية

أصدر "آيد داتا"، وهو مختبر أبحاث تطوير دولي مقره في معهد ويليام وماري للأبحاث العالمية في الولايات المتحدة، يوم أمس الاثنين، مجموعة من النتائج الجديدة حول برنامج تمويل التنمية الخارجي الصيني السري.

ويولي التحليل، الذي يستند إلى مجموعة بيانات جديدة ضخمة قيد الإعداد لمدة أربع سنوات، تركيزًا خاصًا على مبادرة الحزام والطريق الصينية (بي آر آي).

ويوضح تقرير آيد داتا بالتفصيل كيف تغيرت أنماط الإنفاق ومستويات الديون ومشاكل تنفيذ المشروع، والوقت، والاستفادة من الرؤى من مجموعة البيانات الفريدة التي تلتقط 13،427 مشروعًا في 165 دولة بقيمة 843 مليار دولار، تم تمويل هذه المشاريع من قبل أكثر من 300 مؤسسة حكومية صينية وكيان مملوك للدولة.

وقال عمار مالك، كبير علماء الأبحاث في آيد داتا: "لقد أثبتت الصين نفسها بسرعة باعتبارها الممول الأول للعديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لكن أنشطة الإقراض الدولية وتقديم المنح لا تزال محاطة بالسرية".

وأضاف: "إن إحجام بكين عن الكشف عن معلومات مفصلة حول محفظة تمويل التنمية الخارجية الخاصة بها جعل من الصعب على البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل أن تزن بموضوعية تكاليف وفوائد المشاركة في مبادرة الحزام والطريق".

ووجد مالك وفريقه أن الصين تنفق الآن أكثر من الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى، ففي المتوسط السنوي، أنفقت الصين 85 مليار دولار على برنامج التنمية الخارجية الخاص بها مقارنة بـ 37 مليار للولايات المتحدة.

وزادت أنشطة الإقراض الخارجي خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، كما تضاعف عدد المشاريع الضخمة الممولة بقروض بقيمة 500 مليون دولار أو أكثر.

ويبلغ معدل الفائدة للقرض النموذجي الصيني 4.2% وفترة سداد أقل من 10 سنوات، وبالمقارنة، فإن القرض النموذجي من أحد المقرضين التابعين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجنة المساعدة الإنمائية مثل ألمانيا أو فرنسا أو اليابان يحمل معدل فائدة 1.1% وفترة سداد تبلغ 28 عامًا.

وصرح براد باركس، المدير التنفيذي لآيد داتا والمؤلف المشارك للتقرير: "ستواجه الصين قريبًا مستويات أعلى من المنافسة في سوق تمويل البنية التحتية العالمية بسبب مبادرة إعادة بناء عالم أفضل ومبادرة البوابة العالمية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا".

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تطوير بديل قابل للتطبيق لمبادرة الحزام والطريق من خلال مبادرة بيلد باك بيتير وورلد أو "بي 3 دبليو"، التي تم الإعلان عنها في قمة مجموعة السبع في يونيو/حزيران 2021.