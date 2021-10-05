شركة طبية أمريكية عملاقة تعفي أكثر من ألف عامل من مهامهم بسبب رفض التطعيم

قامت "نورثويل هيلث"، أكبر مزود للرعاية الصحية في ولاية نيويورك، بتسريح 1.4 ألف العاملين المسجلين لديها بسبب رفضهم الحصول على لقاح فيروس كوفيد19

وأكد نائب رئيس الشركة للعلاقات العامة، جو كيمب، أن الشركة قامت بتسريح 1.4 ألف عامل امتنعوا عن التطعيم، إجمالاً توظف الشركة 76 ألف شخص.

وذكرت الشركة نفسها في ذات الوقت أن جميع موظفيها قد تم تطعيمهم ضد كوفيد19، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، الأمس الاثنين.

وقالت الشركة إن "نورثويل هيلث تفخر بإعلان أن قوتنا العاملة، وهي الأكبر في ولاية نيويورك بأكملها، قد تم تطعيمها بالكامل"، مشيرة إلى أن تطعيم جميع موظفيها جزء من مسؤوليتها لضمان سلامة المرضى والموظفين.

وأضافت: "تأسف نورثويل لفقدان أي موظف في ظل هذه الظروف، ولكن بصفتنا متخصصين في الرعاية الصحية وأعضاء في أكبر مقدم رعاية صحية في الولاية، فإننا نتفهم مسؤوليتنا الفريدة في حماية صحة مرضانا وبعضنا بعضا. نحن مدينون لموظفينا ومرضانا والمجتمعات التي نخدمها بالتطعيم بنسبة 100% ضد كوفيد19.

وتم تطعيم 87% من جميع موظفي المستشفى بشكل كامل و92% تم تطعيمهم جزئيًا، وفقًا لبيانات الولاية التي تم جمعها الأسبوع الماضي.