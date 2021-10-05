ضابط استخبارات أمريكي: اضطراب وسائل التواصل الاجتماعي "أكثر صحة للعالم"

علق الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إدوارد سنودن، على الاضطراب الهائل الذي حدث يوم الاثنين، في منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستغرام وواتساب".

وكتب سنودن على تويتر: "عندما تغلق وسائل التواصل الاجتماعي "بشكل غامض"، يصبح العالم أكثر صحة".

Facebook and Instagram go mysteriously offline and, for one shining day, the world becomes a healthier place. #facebookdown — Edward Snowden (@Snowden) October 4, 2021

​يذكر أن عشية أمس الإثنين أعلنت خدمات "فيسبوك وإنستغرام وواتساب" حدوث مشكلة تقنية أدت إلى إغلاقها بالكامل بدءًا من الساعة 20:30 تقريبًا بتوقيت غرينيتش ولمدة سبع ساعات تقريبًا.

وفي وقت سابق، علق السناتور الروسي أليكسي بوشكوف على الحادث، وأكد أنه حتى لو اختفى فيسبوك فجأة وتلته منصات أخرى، فلن ينهار العالم وسيستمر في السير بشكل طبيعي. وسيتضح أنه يمكننا العيش بدون فيسبوك، وأنه يمكن استبداله بأي شيء آخر.