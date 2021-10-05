فيسبوك: لا أنشطة خبيثة وراء عطل أمس ولا أدلة على تعرض بيانات المستخدمين للخطر

أعلنت شركة فيسبوك أنه "لا أنشطة خبيثة وراء عطل أمس"، مشددة على أنه لم تتعرض بيانات المستخدمين للاختراق وليس عليها خطر.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "نريد أن نوضح أنه لم يكن هناك أي نشاط خبيث وراء هذا العطل والسبب الرئيسي لهذا الخلل كان خطأ في تغيير الإعدادات من جانبنا".

وأكدت الشركة عدم وجود أدلة على تعرض بيانات المستخدمين للاختراق نتيجة العطل الذي تعرضت له منصة "فيسبوك" أمس.

وواجهت منصات "فيسبوك" و"ميسينجر" و"واتساب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، منذ مساء الاثنين، عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي استمر لحوالي 6 ساعات.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن شركة "فيسبوك" قالت إنه من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجمات إلكترونية.

وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

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