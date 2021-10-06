مسؤول تركي: أنقرة تدعم أذربيجان في خلافها مع إيران وقد تلعب دور الوسيط بينهما

أكد النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، خليل أوزجان، أن تركيا قد تلعب دور الوسيط بين أذربيجان وإيران، في حال تفاقم الوضع بين البلدين، ووصله إلى حافة الاشتباك العسكري، مشيرا في ذات الوقت، إلى أن أنقرة تدعم موقف باكو حيال توترها مع طهران.

وقال أوزجان في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول ما إذا كانت تركيا ستتدخل بشكل مباشر في حال احتدام التوتر بين البلدين: "قد تلعب أنقرة دور الوسيط للتوافق بين البلدين في حال وصل التوتر بينهما إلى حافة الإشتباك وهذا ما يجب أن تفعله".

وأضاف البرلماني التركي "آمل ألا يصل مستوى التوتر بين إيران وأذربيجان إلى حافة الإشتباك، وأن يرجّح البلدان خيار الحكمة والتصرف السليم وأن يتوصلا إلى تفاهم فبالنهاية هما بلدان متجاوران".

وشدد أوزجان على أن تركيا " تأخذ أي تصريح صادرعن أذربيجان بعين الإعتبار وتدعم موقفها".

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر تشهده العلاقات بين البلدين في الأيام القليلة الماضية، بدأت بإعلان طهران رصد تحركات إسرائيلية داخل أذربيجان قرب حدودها، وهو ما نفاه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.