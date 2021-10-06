رئيسة المفوضية الأوروبية: قادة الاتحاد يدعمون بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير، أن غالبية قادة الاتحاد عبروا عن دعمهم لبدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا، مؤكدة أن قادة الاتحاد يريدون انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد.