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    انقطاع خدمات منصات فيسبوك إنستغرام وواتساب

    توجه الأنظار إلى 8 برامج بديلة عقب توقف واتساب وفيسبوك... تعرف عليها

    © REUTERS / DADO RUVIC
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    فوجئ العالم كله بتوقف شامل لتطبيقات "فيسبوك، واتساب، إنستغرام"، دام حوالي 7 ساعات، وكان سببه حسب شركة "فيسبوك" توقف "بروتوكول بوابة الحدود".

    وتوجهت أنظار معظم مستخدمي هذه المنصات إلى برامج بديلة تحسبا لتكرار حادثة القطع المفاجئ التي أذهلت العالم.

    تنتشر تطبيقات المحادثة الآمنة والمشفرة بكثافة في هذه الفترة نظراً لاهتمام المستخدمين بمثل هذه التطبيقات لحماية خصوصيتهم في مجتمع سحابي شديد التعقيد يحاول صانعوه اختراق خصوصية رواده لتحقيق مكاسب مادية تارة أو تجسسية تارة أخرى.

    "تليغرام"

    يعد برنامج المراسلة " تليغرام" واحدا من أكثر البرامج استقرارا في العالم. نادرا ما يتأثر بالأعطال الكبيرة، وتظهر تحديثات البرنامج كل شهر تقريبا وتسعد المستخدمين بميزات جديدة.

    كشف بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام للرسائل عن انضمام عدد هائل من المستخدمين للتطبيق بعد انقطاع خدمة "فيسبوك" أمس الاثنين.

    تعطل خدمات تطبيقات فيسبوك واتساب وإنستغرام
    © REUTERS / DADO RUVIC
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    وكتب دوروف على قناته على تطبيق تليغرام أن معدل النمو اليومي للتطبيق تجاوز المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة.

    وأضاف: "وقد استقبلنا أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى في يوم واحد".

    وأشار دوروف إلى أن بعض المستخدمين في الأمريكتين ربما تعرضوا لبطء الخدمة حيث اندفع الملايين للتسجيل في نفس الوقت، لكن الخدمة عملت كالمعتاد بالنسبة للأغلبية.

    "سيغنال"

    شهد تطبيق المراسلة المشفرة سيغنال Signal انفجارا في عدد المستخدمين مؤخرًا، لقد أبلغت الشركة المطورة لتطبيق سيجنال للمحادثات عبر ملفها الشخصي على تويتر عن نمو هائل بمقدار خمسة أضعاف في قاعدة مستخدمي اندرويد Android الخاصة بها مما رفع عدد التنزيلات إلى أكثر من 50 مليون تنزيل لتطبيق سيغنال، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية.

    "آي سكيو"

    تطبيق ICQ هو تطبيق المحادثة الفورية المجاني كما يمكنك التطبيق من إجراء دردشة صوتية مرئية وإرسال بريد إلكتروني ورسائل قصيرة ورسائل الاستدعاء اللاسلكي وكذلك نقل الملفات وعناوين URL إذا كنت بعيدا عن جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك يمكنك الاستمرار في الدردشة مع الأصدقاء حتى لو لم يتم تثبيت التطبيق باستخدام تطبيق ICQ على شبكة الإنترنت والذي يعمل من أي جهاز كمبيوتر ويعتبر التطبيق نظام ويندوز أحد البرامج الشهيرة والمطلوبة التي يستخدمها الملايين حيث يمكنك أن تحصل على الثقة والأمان مع أمان تشفير المكالمات والحصول على أفضل جودة لمكالمات الفيديو وأيضاً يمكن للتطبيق بتحويل الكلام إلى رسالة نصية ويمكن للمستخدم ان ينشأ ملصقات خاصة به ويقوم بإرسالها لا صدقاءه.

    "ثريما"

    يوفر الإصدار الجديد من تطبيق التراسل الفوري "ثريما" إمكانية إجراء المكالمات الصوتية المشفرة، ويعمل الإصدار الجديد مع الأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد بدءاً من الإصدار 4.1، وكذلك الهاتف الذكي آي فون والجهاز اللوحي آي باد.

    والجدير بالذكر أن تطبيق Threema أحد التطبيقات الرائعة المتخصصة في الدردشة والتواصل مع الأخرين في العديد من الدول بطريقة الرسائل المشفرة.

    "واير"

    "واير" هو تطبيق رسائل نصيّة، يُستخدم لإرسال الملفات والرسائل النصيّة والقيام بالمكالمات الصوتيّة والمرئية. تمّ تأسيس التطبيق بدعم من الشريك المؤسس لتطبيق سكايب (Skype) جانوس فريس. واليوم يروّج واير نفسه في السوق كأكثر الوسائل أمناً وحماية للتعاون والمشاركة بين الأفراد. لكن التطبيق تلقى انتقادات شديدة في عام 2016 بسبب المشاكل الأمنية العديدة. ولم يكتسب التطبيق إلى اليوم ثقة المُشككين.

    كاليفورنيا - 30 أبريل: الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج يتحدث خلال مؤتمر : مطورون فيسبوك في 30 أبريل 2019 في سان خوسيه ،
    © AFP 2021 / JUSTIN SULLIVAN
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    "واير Wire" يستخدم تقنية التشفير مفتوحة المصدر التي يوفرها تطبيق سيجنال Signal الرديف والذي يعتبر هو الآخر واحداً من تطبيقات المحادثة المشفرة الأكثر شهرة وموثوقية ، ولكنه أمريكي كذلك ويفتقر للكثيير من الميزات والخيارات المتوفرة في التطبيقات المنافسة كالتلغرام وثريما.

    "توكس"

    برنامج"Tox" تطبيق مجاني لجميع أنظمة التشغيل بما فيها ويندوز وماك ولينكس وللأندرويد والأي أو إس، وهو عبارة عن برنامج رسائل فورية ودردشة بالفيديو صوت وصورة يعتمد في التواصل على التشفير القوي NaCl، بالإضافة إلى ذلك فإن البرنامج لا يعتمد على أي خادم أو وسيط في ربط الاتصال بين المستخدمين، حيث يتم ذلك عن طريق بروتوكول الند للند (P2P)، مما يعني أن سرعة الدردشة بالفيديو تعمد بالأساس على سرعة اتصالك بالإنترنت أنت والمخاطب، أضف إلى ذلك أنه بمقدورك مشاركة الملفات وشاشة حاسوبك مع توفير الدردشة الجماعية وهو ما يجعله بديل قوي عن سكايب، الجميل في البرنامج أنه لا يحتاج إلى تسجيل أو رقم هاتف، بل فقط من خلال رقم تعريفي ID والذي سوف تحصل عليه مباشرة بعد التثبيت، وهو الرقم التي سوف تحتاجه في إضافة جهات الاتصال.

    "رينغ"

    تطبيق Ring 30 (سابقًا SFLphone) هو من التطبيقات الحرة مفتوحة المصدر للتواصل التي تسمح لمستخدميها إجراء مكالمات الصوت أو الفيديو، وإنشاء مجموعات وإرسال الرسائل بأمان وحرية تامةЮ

     التطبيق متوفر على غالب المنصات مثل GNU/Linux وWindows وMac OSX وAndroid, التطبيق لا تخزن اي معلومات خاصة بالمستخدمين على السيرفرات الخاصة بالتطبيق يتم تحويل الصوت والفيديو والرسائل الكتابية إلى نص مشفر ويتم فك تشفيرها من قبل المستقبل للرسائل فقط.

    "براير"

    أعلن تطبيق "براير Briar" للتراسل الفوري عن إطلاق نسخته  الرسمية الأولى وهو التطبيق الأكثر أمانًا  لحماية المستخدمين واتصالاتهم من التطفل والتدخل الخارجي وذلك عبر استخدامه لتقنيات التشفير، مما يمنع أي شخص من قراءة المحادثة.

    ويحوي التطبيق الجديد عددا من الميزات الأخرى مثل إمكانية إرسال الرسائل المشفرة باستخدام تقنية البلوتوث Bluetooth أو الواي فاي Wi-Fi في حالة انقطاع  الإنترنت.

    انظر أيضا:

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