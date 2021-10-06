الحرس الثوري: تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن تدمير قدرة إيران هراء وعبث

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي فدوي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تستطع أن تركع إيران.

ونقلت قناة المسيرة، مساء اليوم الأربعاء، عن الأدميرال علي فدوي، وصفه تصريحات رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، بشأن تدمير قدرات إيران بأنها مجرد "هراء".

وأضاف الأدميرال فدوي واصفا أمريكا بأنها تشكل "رأس الشياطين" لم تستطع إركاع بلاده طوال 42 عاما مضت، ولن تستطيع، مستنكرا مجيء إسرائيل لتتحدث عن تدمير قدرات إيران.

הרמטכ"ל אביב כוכבי: "המבצעים להשמדת היכולות האיראניות יימשכו, בכל זירה ובכל עת"https://t.co/JsCetoDgsM — ערוץ 20 (@arutz20) October 5, 2021

وأشار نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي فدوي، إلى أن أفول أمريكا ليس كلاما إيرانيا فحسب، لكنه أصبح أمرا مطروحا حتى في الداخل الأمريكي، موضحا أنها "لا تملك حتى الجرأة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران".

وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن قواته العسكرية تواصل العمليات لتدمير القدرات النووية الإيرانية، في أي زمان ومكان.

وأفادت القناة العبرية الـ20 بأن تصريحات كوخافي جاءت خلال حفل تسليم وتسلم قيادة هيئة الاستخبارات العسكرية "أمان"، التي أكد خلالها مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية لتدمير القدرات الإيرانية على الجبهات كافة، خاصة المشروع النووي الإيراني، على حد قوله.

وشدد الجنرال أفيف كوخافي على أن الجيش الإسرائيلي ملتزم بتقديم رد عسكري قوي في الوقت المناسب ضد برنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن كل الأجهزة الاستخباراتية في بلاده تشترك في هذا الأمر، وأن إسرائيل تمتلك، مؤخرا، معلومات مهمة واستراتيجية جيدة، تمكنها في المستقبل من مواجهة النووي الإيراني.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران الآن عبر سبوتنيك