مودرنا تخطط لإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات في أفريقيا

أعلنت شركة "مودرنا"، اليوم الخميس، اعتزامها استثمار نحو 500 مليون دولار لبناء مصنع في أفريقيا، لإنتاج ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاحات الحمض النووي الريبوزي كل عام.

وقالت "رويترز" إن هذه الخطوة تعد الأحدث من قبل صناع الأدوية للاستثمار في القارة السمراء، حيث أنه من المنتظر أن يشمل مصنع مودرنا المقترح أيضًا إمكانات التعبئة والتغليف.

وستستخدم لقاحات مودرنا التي تعتزم الشركة إنتاجها في أفريقيا تقنية "mRNA" أو الحمض النووي الريبوزي، لكن الشركة لم تذكر صراحة في بيانها إذا كانت ستُطلق اللقاح الخاص بفيروس كورونا المسبب لـ"كوفيد-19" أم لا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستمنح الدول الفقيرة 120 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس الفرنسي قوله إنه، "تم تلقيح أقل من 3% من سكان القارة السمراء ضد فيروس كورونا، نحن بحاجة إلى العمل بشكل أسرع وأكثر حسماً، وهو ما يتطلب توفير المزيد من اللقاحات، وفرنسا ملتزمة بمضاعفة عدد الجرعات المقدمة. وبدلاً من 60 مليون جرعة، سنرسل 120 مليون".

واعترفت منظمة الصحة العالمية، بأنها تواجه صعوبات كبيرة جداً في تحقيق الهدف المتواضع بتلقيح 20 في المائة من سكان البلدان الفقيرة، بحلول نهاية العام الجاري عن طريق برنامج "كوفاكس" الذي تشرف على تنسيقه بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص.