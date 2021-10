الصين تفتتح أحد أبرز مواقع النقل في دولة مساهمة بربط مشروع طريق الحرير

สถานีรถไฟหลวงพระบาง, 1 ในสถานีรถไฟลาว-จีน อยู่ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบาง ประมาณ 10 กม.

Luang prabang railway station, part of the Laos-China Railway. It is about 10 km. from Luang Prabang.



Cr. Evensong film pic.twitter.com/yfYK12fUYv