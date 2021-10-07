الصين تفتتح أحد أبرز مواقع النقل في دولة مساهمة بربط مشروع طريق الحرير

أفادت وسائل إعلام صينية، يوم أمس الأربعاء، بافتتاح محطة السكة الحديدية الصينية-اللاوسية في العاصمة فينتيان.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن محطة فينتيان تعد أكبر وأهم محطة للسكك الحديدية بين الصين ولاوس وبنيت من قبل شركة "مجموعة بناء السكك الحديدية الصينية المحدودة" وتتألف المحطة من ثلاث منصات مع خمسة خطوط مسار ومنصتين إضافيتين مع خطين احتياطيين بمساحة بناء تبلغ 14543 مترا مربعا ويمكن استيعاب نحو 2500 راكب كحد أقصى.

สถานีรถไฟหลวงพระบาง, 1 ในสถานีรถไฟลาว-จีน อยู่ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบาง ประมาณ 10 กม.

Luang prabang railway station, part of the Laos-China Railway. It is about 10 km. from Luang Prabang.



Cr. Evensong film pic.twitter.com/yfYK12fUYv — Phetsiam PN (@PHETSIAM) September 15, 2021

وبحسب الوكالة، تعتبر السكة الحديدية الصينية-اللاوسية مشروع ربط بين مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين واستراتيجية لاوس لتحويل نفسها من دولة غير ساحلية إلى محور ربط بري.

وبنيت السكة الحديدية المكهربة لنقل الركاب والبضائع مع التطبيق الكامل للمعايير الإدارية والفنية الصينية.

وبدأ بناء المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2016 ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في ديسمبر 2021.