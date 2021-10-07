فايزر تطلب اعتماد لقاحها ضد كورونا للأطفال ما بين 5 و11 عاما

طلبت شركة فايزر، اليوم الخميس، من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اعتماد لقاحها ضد فيروس كورونا، المخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عاما.

وقالت شبكة "سي إن بي سي" إن الآباء كانوا متلهفين لسماع تلك الأخبار لتلقيح أطفالهم، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في ظل انتشار متغير دلتا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسببت سلالة دلتا بزيادة أعداد المصابين المحتاجة إلى دخول المستشفيات في الولايات المتحدة، بما في ذلك بين الأطفال الصغار غير المسموح لهم حتى الآن بالحصول على التطعيم.

وكانت شركة فايزر قد أصدرت في الشهر الماضي بيانات جديدة أظهرت أن الحصول على جرعتين من 10 ميكروغرام آمن ويمنح استجابة مناعية "قوية"، وذلك بعد إجراء تجربة سريرية للأطفال.

وأضافت الشركة أن الجرعات كانت جيدة المفعول وأسفرت عن استجابة مناعية وآثار جانبية مماثلة لتلك التي شوهدت في دراسة أجريت على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما.

وتشمل الآثار الجانبية الشائعة بين المراهقين والبالغين، الشعور بالإرهاق والصداع وآلام العضلات والقشعريرة والحمى والغثيان، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يشار إلى أن ولاية كاليفورنيا تعد أول ولاية أمريكية ستطلب من أطفال المدارس تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، يوم الجمعة الماضي، خلال مؤتمر صحفي.