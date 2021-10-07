إطلاق لوبي الكنيست لدفع اتفاقيات التطبيع بمشاركة كوشنير

أعلن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الخميس، إطلاق لوبي جديد لدفع ودعم اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق السلام مع دولتي، الإمارات والبحرين.

وأكد الموقع الإلكتروني i24 news، مساء اليوم الخميس، أن اللوبي الجديد بالكنيست الإسرائيلي يرأسه العضو أوفير أكونيس "الليكود"، والنائبة روت فاسرمان لندا "كاحول لافان"، بمشاركة جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصهره.

وذكر أن الحدث الاحتفالي سيجرى، يوم الاثنين المقبل، في الكنيست الإسرائيلي، بمشاركة كوشنير نفسه، وزوجته إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس السابق، فضلا عن مشاركة رئيس الوزراء السابق ورئيس المعارضة الحالي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، بيني غانتس، وكذلك رئيس الكنيست، ميكي ليفي، فيما وجهت إسرائيل الدعوة بالحضور لسفراء أجانب في البلاد.

وأوضح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن لوبي الكنيست سيساهم في تعزيز الإمكانيات الاقتصادية والسياحية، بالإضافة إلى تعميق العلاقات مع دول الخليج وصياغة اتفاقيات مع دول أخرى، مستقبلا.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، وبعدهما وقعت السودان في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، والمغرب في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

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