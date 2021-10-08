طالبان: داعش لا يشكل تهديدا في أفغانستان.. لكنه صداع

أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن تنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا] "لا يشكل تهديدا للبلاد"، لكنه "يمثل صداعا".

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "تولو نيوز" المحلية، عن مجاهد ، قوله :" نحن لا نسمي تنظيم داعش تهديدا، بل صداعا. في بعض الأماكن يتسبب في حدوث صداع، ولكن بعد كل حادثة يتم القضاء على مرتكبيها.. نطردهم ونعثر على مخابئهم".

وبحسب مجاهد، "داعش لا يحظى بدعم الشعب الأفغاني".

وأعربت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، عن قلق بلادها إزاء تنامي نشاط تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا] في أفغانستان.

وكانت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] قد أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الجاري، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.

وتعهد قادة حركة طالبان بملاحقة مقاتلي داعش، خاصة بعد تبني التنظيم تنفيذ هجمات في محيط مطار كابول، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عسكريون أمريكيون. وبدأت طالبان بالفعل حملة لملاحقة هؤلاء العناصر في ولاية ننغرهار، وهي الولاية التي شهدت بداية انتشار التنظيم [المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في البلاد.

وشملت هذه الحملة إغلاق المدارس الدينية التابعة لتنظيم "داعش"، واعتقال الأشخاص المشتبه بانتمائهم للتنظيم.

وكان العديد من مقاتلي التنظيم سلموا أنفسهم إلى السلطات خلال العامين الماضيين، أو توقفوا عن القتال، أو قتلوا خلال المعارك مع القوات الحكومية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.