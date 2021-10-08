صحافة صينية: على القوات الجوية الصينية قصف "الغزاة" الأمريكيين في تايوان

اقترح رئيس تحرير صحيفة وطنية صينية ناطقة باللغة الإنجليزية، يوم الخميس، أنه يجب على البلاد استخدام الضربات الجوية لضرب أفراد الخدمة الأمريكية المتمركزين في تايوان.

وغرد هو شيجين، رئيس تحرير "غلوبال تايمز" يوم أمس الخميس، بأنه يجب على الصين اتخاذ إجراءات ضد "الغزاة" الأمريكيين في تايوان بعد أن كشف تقرير خاص من صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عشرين جنديًا أمريكيًا تمركزوا سراً هناك ساعدوا في تدريب الجنود التايوانيين.

وجاء بتغريدة شيجين "لماذا سراً؟ على الولايات المتحدة أن ترسل 240 جنديا علناً ​​يرتدون الزي العسكري الأمريكي، وأن يعلنوا عن أماكن تواجدهم" وأردف: "سنرى إذا ما كان جيش التحرير الشعبي [القوات المسلحة الصينية] سيشن ضربة جوية مستهدفة للقضاء على هؤلاء الغزاة الأمريكيين!".

Why just two dozen members? Why secretly? The US should send 240 servicemen publicly, in US military uniform, and make public where they are stationed. See whether the PLA will launch a targeted air strike to eliminate those US invaders! https://t.co/0Herr8TBtu — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) October 7, 2021

​

ودرب الجنود الأمريكيون، الذين أفادت التقارير أن من بينهم أفراد من مشاة البحرية الأمريكية ومختلف فرق القوات الخاصة الأخرى، أفرادًا من الجيش التايواني لمدة عام على الأقل وفقا لنفس الصحيفة.

وتصاعدت التوترات في المنطقة، وتم رصد طائرات عسكرية صينية قبالة سواحل تايوان، حيث تم الإبلاغ عن 150 طلعة جوية في الأسبوع الماضي.