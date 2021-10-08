الصين تعلق على حادثة الاصطدام التي تعرضت لها الغواصة النووية الأمريكية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الصين قلقة للغاية بشأن حادثة الغواصة النووية الأمريكية، التي تعرضت لأضرار في المياه الدولية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال المتحدث الصيني خلال مؤتمر الصحفي نقلته وكالة "سبوتنيك": "الصين قلقة للغاية بشأن هذا الحادث".

وكان الجيش الأمريكي قد اعلن يوم أمس الخميس أن غواصة تابعة للبحرية الأمريكية صدمت "جسما" أثناء غوصها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكن الحادث لم يتسبب في إصابات خطيرة.

وأفاد بيان للبحرية أن الحادث وقع يوم السبت الماضي وأن محطة الدفع النووي للغواصة لم تتأثر ولا تزال تعمل.

وأضافت "الغواصة لا تزال في حالة آمنة ومستقرة".

وقال مسؤولون أمريكيون، تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم، إن الحادث وقع في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي وإن أقل من 15 شخصا أصيبوا بجراح طفيفة مثل الرضوض. ووُصفت حالة اثنين من الجرحى بالمتوسطة.