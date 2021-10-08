فيديو: انفجار يستهدف مسجدا شمالي أفغانستان وإصابة عدة أشخاص

ووقع الانفجار أثناء تواجد المصلين داخل المسجد. وبحسب شاهد العيان، تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى.
#تازه— Aamaj News (@AamajN) October 8, 2021
انفجار مرگبار در مسجد شیعیان در کندز
منابع محلی از خان آباد کندز به آماج تایید میکنند که انفجار مرگباری در داخل مسجدی مربوط به اهل تشیع رخ داده است. اما تاکنون در مورد شمار دقیق تلفات این انفجار جزییاتی در دست نیست.#آماج_نیوز pic.twitter.com/7wB4TtlLrE
وقتل شخص وأصيب 17 آخرين يوم الأربعاء الماضي في انفجار قنبلة في مدرسة دينية بولاية خوست، جنوب شرقي أفغانستان.
وتتزامن هذه الأحدات مع إعلان تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) قبل عدة أيام مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، واستهدفت عربات لحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)