فيديو: انفجار يستهدف مسجدا شمالي أفغانستان وإصابة عدة أشخاص

قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" إن انفجارا ضرب مسجدا في ولاية قندز شمالي أفغانستان اليوم الجمعة، مضيفاً أن عدة أشخاص أصيبوا خلال الحادث.

ووقع الانفجار أثناء تواجد المصلين داخل المسجد. وبحسب شاهد العيان، تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى.

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انفجار مرگبار در مسجد شیعیان در کندز



منابع محلی از خان آباد کندز به آماج تایید می‌کنند که انفجار مرگباری در داخل مسجدی مربوط به اهل تشیع رخ داده است. اما تاکنون در مورد شمار دقیق تلفات این انفجار جزییاتی در دست نیست.#آماج_نیوز pic.twitter.com/7wB4TtlLrE — Aamaj News (@AamajN) October 8, 2021

وقتل شخص وأصيب 17 آخرين يوم الأربعاء الماضي في انفجار قنبلة في مدرسة دينية بولاية خوست، جنوب شرقي أفغانستان.

وتتزامن هذه الأحدات مع إعلان تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) قبل عدة أيام مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، واستهدفت عربات لحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.