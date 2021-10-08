الصين تطالب أمريكا بالتزامها باتفاقاتها معها بعد تقارير بشأن تدريبها القوات التايوانية سرا

طالبت الصين الولايات المتحدة للالتزام بالوضع الراهن، وإبقاء قواتها العسكرية خارج تايوان، وذلك ردا على تقارير تفيد بأن أمريكا دربت القوات التايوانية سرا ولمدة عام على الأقل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي في بكين إن "مبدأ الصين الواحدة هو الأساس السياسي للعلاقات الصينية والأمريكية"، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وتابع أنه "يتعين على الولايات المتحدة قطع العلاقات الدبلوماسية وإلغاء معاهدة الدفاع المشترك مع تايوان، كما يتعين على القوات الأمريكية الانسحاب من تايوان".

وأضاف تشاو: "لقد قدمت الولايات المتحدة التزامها الواضح تجاه الصين، وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه ليس لدى بلاده نية لتغيير مبدأ الصين الواحدة".

وتأتي التعليقات الواردة من الصين بعد أن ذكر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الخميس، أنه كان هناك جنود و20 من أفراد العمليات الخاصة يقومون بتدريب القوات البرية التايوانية.

كما أفاد تقرير الصحفية أنه كان هناك أيضا مفرزة من مشاة البحرية في تايوان للمساعدة في تدريب القوارب الصغيرة.

وخلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، حولت الولايات المتحدة الاعتراف الرسمي من الحكومة في تايبيه إلى الحكومة في بكين، ومنذ ذلك الحين، تم تحديد علاقات أمريكا مع الصين وتايوان من خلال العديد من الاتفاقيات الدبلوماسية، بالإضافة إلى قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979.

ويأتي تقرير "وول ستريت جورنال" في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الصين وتايوان، إذ قال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من العام الحالي إن هجوم الصين على تايوان قد يأتي في وقت أقرب مما كان يعتقد.

وتتمتع تايوان بالحكم الذاتي منذ عقود، لكن الصين لا تزال تطالب بالسيادة على الجزيرة.

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