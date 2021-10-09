عرض مغر من الحكومة الإسبانية للشباب من أجل مغادرة منزل آبائهم

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التوصل إلى اتفاق لتقديم ميزانيات الدولة العامة لعام 2022، وكذلك الموافقة على "أول قانون إسكان للولاية في تاريخ إسبانيا الديمقراطية".

وفقاً لإعلان الحكومة، سيتم تقديم إعانات إضافية للأسر الأقل دخلًا، ومكافأة مادية شهرية لمدة عامين تقدر بـ 250 يورو، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، الذين يتقاضون أقل من 24 ألف يورو سنويًا، دعمًا ماديًا يصل إلى 40% من قيمة الإيجار.

كما أكد سانشيز أن الحكومة ستوافق على أول قانون ديمقراطي للإسكان في الولاية، والذي سيوفر "تغطية قانونية للإسكان الاجتماعي والمحمي"، مشددا على أن الاتفاق داخل الحكومة سيجعل من الممكن وضع قاعدة تضمن الحقوق الكاملة للجميع.

وبالمثل، أعلن الرئيس التنفيذي عن الموافقة في مجلس الوزراء على إجراءين هامين لتعزيز إعادة التأهيل السكني في إسبانيا وهما جزء من خطة التعافي والتحول والقدرة على الصمود.

الأول مرسوم ملكي ينظم المساعدة في ترميم المنازل، والثاني مرسوم ملكي يضيف خصومات جديدة لتجديد المنزل في ضريبة الدخل الشخصي.