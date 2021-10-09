المبعوث الأمريكي الخاص لليمن يسافر إلى الأردن والإمارات والسعودية وسلطنة عمان

وصل المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، في زيارة إلى الأردن اليوم، يسافر بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

سيلتقي المبعوث الخاص ليندركينغ مع حكومة الجمهورية اليمنية وممثلي المجتمع المدني اليمني وكبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين في الأمم المتحدة، إضافة إلى شركاء دوليين آخرين.

يتابع ليندركينغ تركيز جهوده على تقديم الإغاثة الفورية لشعب اليمن ودفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة. وسيواصل المبعوث الخاص الدعوة إلى حل دائم لأزمة الوقود، بما في ذلك إنهاء القيود المفروضة على واردات الوقود.

خلال لقاءاته مع الشركاء الدوليين، "سيتناول المبعوث الخاص ليندركينغ تداعيات استمرار هجوم الحوثيين في مأرب، وهو الهجوم الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويقتل المدنيين ويتحدى الإجماع الدولي على الحاجة الملحة لحل سلمي للصراع"، بحسب ما نشر موقع وزارة الخارجية الأمريكية.