موسكو: موظفو السفارة الأمريكية المشتبه بهم في جريمة سرقة سيغادرون روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موظفي السفارة الأمريكية في موسكو، المشتبه بهم في جريمة سرقة سيغادرون روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "أجرت وكالات إنفاذ القانون الخاصة بنا تحقيق حول هذا الأمر، وعثروا على هذه اللقطات مع مراعاة أن المتهمين هم موظفي السفارة الأمريكية في موسكو ولديهم حصانة وتم إرسال مذكرة عبر وزارة الخارجية الروسية إلى السفارة الأمريكية".

وأوضحت زاخاروفا أن الجانب الأمريكي طُلب منه إما رفع الحصانة ]عن الموظفين[ أو مغادرتهم روسيا على الفور، مضيفة "على حد ما فهمت، فقد اتخذوا الخيار الثاني".

وأشارت زاخاروفا إلى أن حقيبة الظهر، التي سرقها موظفو السفارة الأمريكية من مواطن روسي لم تسترد حتى الآن.

وكان مكتب الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الخارجية، أعلن في وقت سابق، أن السلطات الروسية، حصلت على شريط فيديو يوثق لحظة دخول المشتبه بهم مقر السفارة الأمريكية في موسكو وبحوزتهم الحقيبة التي سرقوها من مواطن روسي.

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