القصر الملكي البريطاني يدعو محمد صلاح إلى حضور حدث هو الأول من نوعه

وجه الأمير وليام، دوق كامبريدج، اليوم الأحد، دعوة إلى اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى جانب عدد من المشاهير لحضور حفل في لندن، ليكون هو لاعب كرة القدم الوحيد المدعو للحفل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن "الأمير وليام دعا صلاح لحضور حفل جائزة "إيرثشوت" التي تعد الأولى من نوعها، يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في لندن".

وأوضحت أن جائزة "إيرثشوت"، هي جائزة بيئية عالمية للتعامل مع تغير المناخ، وتقدم حلولا مبتكرة لإصلاح الكوكب، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تمنح سنويا من 2021 إلى 2030، لخمسة فائزين كل عام تساعد حلولهم البيئة بشكل كبير.

وتم اختيار المرشحين الخمسة من قبل الأمير ويليام، والملكة رانيا ملكة الأردن، والمطربة الكولومبية شاكيرا، والممثلة كيت بلانشيت، وأسطورة كرة القدم البرازيلية داني ألفيش، والدبلوماسية البيشية كريستيانا فيجيريس.

🌏 Excited for Earthshot Awards!



Awards announced by -

Duchess of Cambridge

Dame Emma Thompson *

Emma Watson *

David Oyelowo *

Mo Salah *



Hosts Clara Amfo & Dermot O’Leary *



(* pictured in order below)



Introduced by Prince William

Starring role for Sir David Attenborough pic.twitter.com/w121RwOz8Z — mrc (@brigantia__) October 9, 2021

وانضم الدولي المصري، محمد صلاح، رسميا إلى قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية المكونة من 30 لاعبا. ونشرت مجلة "فرانس فوتبول" القائمة المبدئية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2021، التي شهدت ظهور نجم ليفربول، محمد صلاح.

ومن المقرر أن تكشف المجلة الفرنسية عن الفائز بالكرة الذهبية، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، المقبل، بجانب جائزة الأفضل في فئة كرة القدم سيدات، وأفضل حارس مرمى في العالم.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.