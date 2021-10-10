ترامب: روسيا والصين تستفيدان من المعدات العسكرية الأمريكية في أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن المعدات العسكرية الأمريكية التي تركتها قوات بلاده في أفغانستان ستفيد الآن قوى أخرى، بما في ذلك روسيا والصين.

واشنطن- سبوتنيك. وتحدث في مسيرة "أنقذوا أمريكا" في دي موين، يوم السبت، قائلا: "روسيا والصين لديهم بالفعل عينات من مروحياتنا العظيمة، أباتشي، وهم الآن يعيدون هندسة المعدات، ويفككونها، ويكتشفونها، وسرعان ما سيقومون ببناء أفضل الأشياء مقابل أموال أقل".

وأضاف دونالد ترامب أنه على عكس بعض المزاعم، فإن المعدات التي تُركت في أفغانستان لم يتم تعطيلها، ويتم الآن بيع "أعداد هائلة" من الأسلحة والمعدات الأمريكية في السوق السوداء.

في سبتمبر/ أيلول، أخبر ترامب حشدا من المؤيدين في بيري، جورجيا، أن تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع انسحاب القوات من أفغانستان كان عرضا رئيسيا لعدم الكفاءة.

في حديثه في ولاية أيوا، يوم السبت، كرر ترامب مرة أخرى مزاعمه الانتخابية بالقول إن بايدن والديمقراطيين "يدمرون بلدنا" بناء على انتخابات مزورة تضمنت بطاقات اقتراع مكررة بدون أرقام تسلسلية.

وأشار ترامب إلى أن الجريمة "تنتشر" في الولايات المتحدة و"الناس يريدون من الآخرين أن يتوقفوا عن إطلاق النار وطعن الآخرين حتى الموت".

وانتقد ترامب إدارة بايدن لتقديمها مزايا "للأجانب غير الشرعيين" بدلا من المواطنين الأمريكيين الذين يعملون بجد، داعيا أنصاره إلى التركيز على انتخاب أكبر عدد ممكن من الجمهوريين خلال انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.