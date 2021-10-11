طالبان: هناك مؤشرات إيجابية بشأن تفهم المجتمع الدولي للوضع في أفغانستان

أكد وزير خارجية حكومة "طالبان" أمير خان متقي، وجود مؤشرات إيجابية بشأن تفهم المجتمع الدولي، لما يحدث في أفغانستان، لافتا إلى أن تفهمهم سيعيد العلاقات الخارجية الأفغانية لوضعها الطبيعي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال متقي في ندوة بمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني قطر ، اليوم الاثنين، في الدوحة "أرى مؤشرات إيجابية بشأن تفهم الأسرة الدولية لما يحدث في أفغانستان".

كما أشار متقي إلى أن تقبل المجتمع الدولي وتفهمه للوضع في أفغانستان مفيد للعلاقات الأفغانية، موضحا "أعتقد أن علاقات أفغانستان ستعود لوضعها الطبيعي في الأسرة الدولية".

بالأمس، صرحت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، أن وفدي الولايات المتحدة والحركة اتفقا، خلال اجتماع بالدوحة، على استمرار المناقشات مستقبلا إذا لزم الأمر، كونها فرصة جيدة للتفاهم.

وجاء ذلك بعد حوار استمر يومين، ناقشا خلاله القضايا السياسية بشكل معمق، وتعهد الجانب الأمريكي بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني فضلا عن تسهيلات للمنظمات الإنسانية الأخرى.