كيم جونغ أون يعد بمواجهة أمريكا بـ"جيش لا يقهر"

وأضاف كيم جونغ أون أن تطوير الأسلحة كان للدفاع عن النفس وليس لبدء الحرب حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية "كي سي إن ايه".

وأدلى كيم بهذه التصريحات في معرض عسكري مميز بينما كان محاطًا بمجموعة متنوعة من الصواريخ الكبيرة.

واختبرت كوريا الشمالية مؤخرًا ما تزعم أنها صواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت ومضادة للطائرات.

واختبرت الجارة الجنوبية في غضون ذلك صواريخ تنطلق من الغواصات.

وتحدث كيم عن الحشود العسكرية في الجنوب وقال إن كوريا الشمالية لا تريد محاربة جارتها، حيث جاء ذلك في خطابه في معرض الدفاع عن النفس 2021 الذي أقيم في بيونغ يانغ، والذي تضمن مجموعة من المعدات العسكرية بما في ذلك الدبابات.

كما اتهم كيم الولايات المتحدة بإذكاء التوترات بين كوريا الشمالية والجنوبية.

وقالت الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن مرارًا إنها مستعدة للتحدث مع كوريا الشمالية، لكنها طالبت بيونغ يانغ بالتخلي عن الأسلحة النووية مقابل تخفيف العقوبات، ولكن كوريا الشمالية رفضت حتى الآن.

و قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشهر الماضي إن "كوريا الشمالية أعادت تشغيل مفاعل يمكن أن ينتج البلوتونيوم للأسلحة النووية على ما يبدو"، ووصفته بأنه تطور "مقلق للغاية".