مجلس النواب الأمريكي يوافق بصورة نهائية على رفع سقف الدين

أعطى مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون موافقته النهائية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتا إلى 28.9 تريليون دولار.

وسيحول ذلك دون خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول على الأقل.

وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار بواقع 219 صوتا مقابل 206 أصوات.

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