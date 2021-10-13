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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020

    الرئاسة التركية ترد على أنباء زيارة أردوغان إلى ليبيا

    © REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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    كشفت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة على وسائل إعلام ليبية حول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا يوم الجمعة المقبل.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 26 أبريل 2021
    © REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
    أردوغان والدبيبة يبحثان عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا
    أنطاكيا- سبوتنيك. ونفى مكتب الإعلام بالرئاسة التركية، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك، "اعتزام أردوغان زيارة ليبيا"، مؤكدا أنه لم تصله أي معلومات عن تخطيطه (أردوغان) لمثل هذه الزيارة.

    وكان موقع "قناة 218" الليبية، قال إن "أردوغان يعتزم زيارة ليبيا، يوم الجمعة القادم الموافق 15 أكتوبر/ تشرين الأول، على رأس وفد كبير، دون الإفصاح عن مزيد من تفاصيل حول الزيارة وجدول أعمالها".

    والتقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، مؤخرا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وناقشا عددا من الملفات بينها الأوضاع في ليبيا وإثيوبيا والصومال، ومكافحة الإرهاب، وكذلك قضية سد النهضة الإثيوبي.

    وقال فقي، خلال مؤتمر صحفي، في تركيا، إن "هناك الكثير من الميلشيا الموجودين في ليبيا، وهناك بعض الأزمات في إثيوبيا وما حولها .. نرى أنه من الضروري وجود تركيا إلى جانبنا لمكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى تلك المناطق". كما شدد فقى، على أهمية الشراكة الثنائية مع تركيا.

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار تركيا اليوم عبر سبوتنيك.

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