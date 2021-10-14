أسعار النفط ترتفع لتوقعات بزيادة الإقبال على الخام

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، معوضة خسائرها السابقة بفضل توقعات بأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب الشتاء ربما يقود التحول إلى النفط للوفاء بالطلب على الوقود من أجل التدفئة.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 28 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 83.46 دولار للبرميل عند الساعة 0107 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 0.3 في المئة أمس الأربعاء، بحسب رويترز.

وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 80.66 دولار للبرميل، بعد تراجعها 0.3 في المئة في اليوم السابق.

قال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في نيسان سيكيوريتيز، "يراهن المستثمرون على أن ارتفاع أسعار الغاز سيشجع محطات توليد الطاقة على التحول إلى النفط مع اقتراب موسم الطلب الشتوي".

كما لاقت أسعار دعما من مخاوف بشأن شح المعروض بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، سينخفض ​​في عام 2021 أكثر مما كان متوقعا في السابق قبل أن يعاود الارتفاع في 2022.

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