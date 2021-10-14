وكالة: وزير خارجية طالبان يزور أنقرة اليوم

أفادت وسائل إعلام رسمية تركية بأن وفدا من حركة طالبان يبدأ، اليوم، الخميس، زيارة رسمية إلى تركيا لعقد محادثات مع مسؤولين أتراك.

وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إن "وفدا من حكومة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي، يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى أنقرة، الخميس".

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصادر دبلوماسية، تأكيدها أن وزير الخارجية في حكومة طالبان غادر بالفعل العاصمة القطرية الدوحة متوجها إلى أنقرة.

ولفتت إلى أنه من المنتظر أن يصل إلى أنقرة ظهر اليوم (الخميس)، وأنه سيجري محادثات مع عدد من المسؤولين الأتراك، دون أن تحددهم.

ومنصف الأسبوع الجاري التقى متقي دبلوماسيين من دول أوروبية والولايات المتحدة في الدوحة، وقال خلال اللقاء إن "إضعاف الحكومة الأفغانية لن يحقق الفائدة لأحد، لما لهذا الأمر من تبعات سلبية على الأمن العالمي والاقتصاد والهجرة".

وعن الاجتماع قالت حركة طالبان إن وفدي الولايات المتحدة والحركة اتفقا، خلال اجتماع بالدوحة، على استمرار المناقشات مستقبلا إذا لزم الأمر، كونها فرصة جيدة للتفاهم.

واستمر الحوار ليومين، ناقشا خلاله القضايا السياسية بشكل معمق، وتعهد الجانب الأمريكي بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني فضلا عن تسهيلات للمنظمات الإنسانية الأخرى.

وأشار متحدث باسم الحركة إلى أن الوفدين اعتبرا التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة، أفضل طريقة لحل المشكلات العالقة بين الطرفين.

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