مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي واعتقال آخر جنوب الضفة الغربية

القدس - سبوتنيك. وأفادت القناة 13 الإسرائيلية إن "جيش الدفاع أطلق الرصاص صوب فلسطينيين اثنين بالقرب من القدس، ما أدى إلى مقتل أحدهما".

وادعى الجيش أن "قواته أطلقت النار على فلسطينيين اثنين بزعم قيامهما برشق زجاجة حارقة على سيارة إسرائيلية على الطريق الواصل بين بيت لحم والقدس جنوب الضفة الغربية".

وأفادت مصادر محلية فلسطينية إن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بير عونة في بيت جالا غربي بيت لحم، وشرعت بإطلاق النار ما أدى لإصابة فلسطيني بالرصاص واعتقال آخر. وتم إبلاغ الارتباط الفلسطيني باستشهاد الشاب الفلسطيني".

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