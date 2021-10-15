إيران: لبنان سينجح في تخطي هذه المحنة والمؤامرة وسيدحض الفتنة

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، عن أسف بلاده العميق إزاء إطلاق النار على المحتجين السلميين في لبنان، مشيرا إلى أن إيران تتابع تطورات الأوضاع هناك عن كثب.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد زادة على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسلامته.

وأضاف أن إيران تتابع عن كثب التطورات في لبنان وتؤمن بأن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية بتماسكهم ووحدتهم كما هو الحال دائمًا سيدحضون الفتنة والمؤامرات.

وأشار إلى أن الشعب اللبناني سينجح في تخطي هذه المحنة والمؤامرة بكل فخر.

كما أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وعبر عن أسف بلاده العميق لإطلاق النار على اللبنانيين الأبرياء الذين كانوا يحتجون سلميا، قائلا إنه "من الضروري للحكومة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين اتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد واعتقال مرتكبي هذه الجريمة والفتنة بين اللبنانيين".

ويأتي ذلك على خلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدها حي الطيونة في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى خلال احتجاج لأنصار "حزب الله" وحركة أمل ضد قرارات قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان أمس الخميس، وفي حصيلة رسمية غير نهائية، أن عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان بلغ حتى الآن 6 وعدد الجرحى 32 شخصا بينهم اثنان في حالة حرجة، وهم يعالجون في المستشفيات.

بينما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن حصيلة الضحايا في التوتر الأمني الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، إثر إطلاق نار كثيف قرب وقفة احتجاجية ضد قرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وصلت إلى 6 قتلى و60 مصابا حتى الآن.

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