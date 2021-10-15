هكذا ستغزو الصين تايوان إن نفد صبرها... فيديو للجيش يحمل تحذيرا لأمريكا

أجرت القوات المسلحة الصينية تدريبات تحاكي الغزو وسط تزايد التوتر مع تايوان، في رسالة تحذير للولايات المتحدة الأمريكية، وسط تزايد التوتر.

وتعتبر الصين تايوان إقليما منشقا عنها، بينما ترى تايوان نفسها دولة ذات سيادة، وتشتكي تايوان منذ أكثر من عام من تحليق الطائرات العسكرية الصينية المتكرر قرب الجزيرة، وهو تحليق تقول الحكومة الصينية إنه يهدف إلى حماية سيادتها والتصدي "للتآمر" بين تايوان والولايات المتحدة.

وازداد التوتر بين تايوان والصين بعد أن فرضت واشنطن الداعمة لتايوان، عقوبات على الجيش الصيني، إلى جانب الحرب التجارية بين البلدين وتعزيز تايوان والصين المتزايد لوضعيهما العسكري في بحر الصين الجنوبي.

وتدهورت العلاقات بين الصين وتايوان أكثر منذ تسلم تساي إينغ ون، رئاسة تايوان في عام 2016، لأنها تنتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يميل للاستقلال.

تتمتع تايوان حاليا بحكم ذاتي على الرغم من أن بكين تعدها إقليما متمردا على سلطة جمهورية الصين الشعبية الكبرى و"لا يجب أن تتمتع بأي نوع من الاستقلال".

كان الرئيس الصيني قد قال في خطاب له إن "الطرفين يمثلان جزءا من العائلة الصينية، وإن مطالب استقلال تايوان كانت تيارا معاكسا للتاريخ لا مستقبل أمامه"، في إشارة إلى الصين وتايوان.