زلزال يضرب جزيرة بالي في إندونيسيا وأنباء عن قتلى وجرحى

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة أخرون إثر زلزال متوسط القوة وهزة ارتدادية ضربت منتجع جزيرة بالي الإندونيسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة كان مركزه على بعد 62 كيلومترا (38.5 ميلا) شمال شرقي سينغاراجا، وهي مدينة ساحلية في بالي.

وأوضحت أن مركز الزلزال كان على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات (6.2 ميلا) والذي قد يؤدي بدوره إلى تضخيم حجم الأضرار.

وأشارت إلى أنه بعد الزلزال حدثت هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.3 درجة، ولكن مركزها كان عميقا نسبيا، حيث بلغ 282 كيلومترا (174 ميلا).

وقال جيد دارمادا، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في الجزيرة، إن السلطات ما زالت تجمع البيانات بشأن الأضرار والخسائر.

وأضاف أن الإصابات تضمنت كسورا في العظام وجروح في الرأس.

يشار إلى أن الزلزال حدث في الوقت الذي بدأت فيه الجزيرة بإعادة فتح أبوابها للسياحة مرة أخرى مع تلاشي الوباء.

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