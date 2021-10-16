الحرارة تنخفض 16 درجة في كوريا الجنوبية خلال ساعات... شتاء تاريخي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية من انخفاض حاد في درجات الحرارة لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 64 عاما في العاصمة سيئول.

وقال الهيئة في بيان، إن درجة الحرارة سجلت، أمس الجمعة، 17 درجة مئوية انخفضت إلى 12 درجة، السبت، ومن المتوقع أن تصل إلى 1 درجة مئوية، غدا الأحد، في سيئول.

وأشارت الهيئة، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة انخفاضا حادا في مناطق أخرى خلال هذه الفترة.

وتوقعت الهيئة أن تسجل درجات الحرارة في سيئول، في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أدنى مستوى لها منذ 19 أكتوبر عام 1957، عندما انخفضت درجات الحرارة إلى 0.4 درجة مئوية تحت الصفر.

ولفتت وكالة "يونهاب" إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تصدر تنبيها بموجة باردة عندما تنخفض درجة الحرارة الدنيا بمقدار 10 درجات مئوية أو أكثر خلال يوم لتصل إلى أقل من 3 درجات مئوية.

وتوقعت الوكالة يأنه مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، أن تصدر الهيئة تنبيهات من الموجات الباردة في سيئول ومعظم أجزاء كوريا الجنوبية.

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