جدل في مدارس تكساس الأمريكية بسبب التشكيك بالـ"هولوكوست"

تم توجيه المدرسين في ولاية تكساس الأمريكية إذا كان لديهم كتاب عن الهولوكوست في الفصل الدراسي، بأن يكون لديهم رأي يعرض وجهة النظر "المعارضة" أو "المنكرة لها".

وتم تسجيل التعليمات التي أصدرها رئيس المدرسة للموظفين في ساوث ليك، التي تقع على بعد 26 ميلاً شمال غربي دالاس، سراً على تسجيل صوتي حصلت عليه شبكة "إن بي سي نيوز"، وكانت جينا بيدي، المديرة التنفيذية لمدارس كارول المستقلة، تتحدث خلال جلسة تدريبية.

وطلبت السيدة بيدي من الموظفين "تذكر مفاهيم" قانون الولاية الجديد الذي يتطلب من المعلمين تقديم وجهات نظر مختلفة عند مناقشة القضايا "التي تمت مناقشتها على نطاق واسع والمثيرة للجدل حاليًا".

وأشارت بشكل خاص إلى الإبادة الجماعية النازية في زمن الحرب العالمية الثانية لستة ملايين يهودي، وقالت: "وتأكد من أنه إذا كان لديك كتاب عن الهولوكوست، بأن يتواجد لديك أيضا كتاب يعارضه، فإن فيه وجهات نظر أخرى".

Teachers in a Texas city have been told if they have book on the Holocaust in the classroom they should also have one offering an "opposing" view https://t.co/IpvEjtR8cw — Sky News (@SkyNews) October 17, 2021

ورد أحد المعلمين على ذلك: "كيف تعارضون الهولوكوست؟"، فقالت لهم السيدة بيدي: "صدقوني هذا ما حدث".

وفي حديثه بعد ذلك، قال أحد المدرسين في كارول للمصدر نفسه: "يخشى المعلمون حرفيًا أن نعاقب لوجود كتب في صفوفنا".

"لا توجد كتب للأطفال تُظهر المنظور المعاكس للهولوكوست أو المنظور المعاكس للعبودية".

وأضاف أن المدرسين الذين لم يكونوا متأكدين من كتاب معين "يجب عليهم زيارة مدير الحرم الجامعي وفريق الحرم الجامعي ومنسقي المناهج لمعرفة الخطوات التالية المناسبة".

ويعد الجدل الدائر في ساوث ليك حول الكتب التي يجب السماح بها في المدارس جزءًا من حركة وطنية أوسع يقودها الآباء المعارضون لدروس حول العنصرية والتاريخ وقضايا مجتمع المثليين.