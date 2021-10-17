رئيس الوزراء الياباني يبعث بقربان إلى نصب مثير للجدل

بعث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، بقربان إلى نصب ياسوكوني بطوكيو، المثير للجدل لكونه يرمز بالنسبة للبعض إلى ماضي اليابان الحربي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدثة باسم النصب أن رئيس الوزراء أرسل قربان شجرة "ماساكاكي" بمناسبة مهرجان النصب الذي يحتفل به في الربيع والخريف.

ويمثل نصب ياسوكوني تكريما لذكرى 2.5 مليون جندي قتلوا خلال الحروب التي شنتها اليابان منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى عام 1945، بمن فيهم ضباط وساسة يابانيين كبار أدينوا بارتكاب جرائم حرب من قبل الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية.

ويثير تقدير هذا الموقع من قبل القادة السياسيين اليابانيين المعاصرين غضب بكين وسيول.

وخضعت الصين وشبه الجزيرة الكورية للاحتلال الياباني خلال النصف الأول من القرن العشرين.

وذكرت وكالة الأنباء "كيودو" نقلا عن مصادر مقربة من كيشيدا، الذي أصبح رئيسا لوزراء اليابان في 4 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه لا يعتزم زيارة الضريح خلال مهرجان الخريف الذي يبدأ الاثنين ويستمر يومين.