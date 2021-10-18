عبد اللهيان: زيارة مرتقبة لرئيس فنزويلا لطهران لبحث التعاون المشترك

أعلن وزيرا الخارجية الإيراني والفنزويلي، حسين أمير عبد اللهيان وفيليكس بلاسينسيا، عن زيارة مرتقبة لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إلى طهران، لتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين مدتها 20 عاما.

طهران- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي، مع نظيره الفنزويلي من طهران اليوم الاثنين إن "رئيس فنزويلا سيزور طهران قريبا لبحث التعاون الثنائي بين البلدين وتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك".

وأضاف: "نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع فنزويلا وزيادة نسب تصدير البضائع الإيرانية إليها".

من جهته، أكد وزير الخارجية الفنزويلي أنه "ناقش مع نظيره الإيراني توقيع معاهدة تعاون بين البلدين لمدة 20 عاما"، مبينا: "سنجتمع مرة أخرى في طهران بحضور الرؤساء لتوقيع اتفاقية التعاون المشترك".