الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان

أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية في بحر اليابان، فيما يعد ضمن سلسلة الاختبارات التي أطلقتها بيونغ يانغ خلال الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الشمالية بيانا قالت فيه إن القذيفة أطلقت في البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يتبع...