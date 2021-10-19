التشيك... تحقيقات في احتمال وقوع "جريمة ضد الجمهورية" تتعلق بإدخال زيمان إلى المستشفى

فتحت الشرطة التشيكية تحقيقا مع مسؤولي الإدارة الرئاسية فيما يتعلق بانتهاكات محتملة حصلت عند إبلاغ الشعب بالحالة الصحية لرئيس البلاد ميلوش زيمان، حسبما ذكرت الشرطة عبر موقعها على الإنترنت.

براغ -سبوتنيك. وجاء في بيان الشرطة: "مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الجديدة، التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس شيوخ الجمهورية أمس الاثنين، تبدأ الشرطة التحقيق في الإجراءات غير القانونية المحتملة، والتي يمكن اعتبارها جرائم جنائية ضد الجمهورية".

يذكر أن رئيس مجلس الشيوخ التشيكي أطلع الصحفيين على وثائق تتعلق بصحة الرئيس، والتي تلقاها بناء على طلبه من المستشفى العسكري المركزي في براغ، حيث يخضع زيمان للعلاج.

وبحسب الوثائق فإن زيمان غير قادر حاليا على أداء أي مهام رسمية.