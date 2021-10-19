دول تدق ناقوس الخطر وتحذيرات من مسلسل "لعبة الحبار" وأثره على الأطفال

وذكرت وكالة "الكومبس" السويدية أن التلاميذ في السويد بدؤوا بتقليد ألعاب المسلسل التلفزيوني "لعبة الحبار".

وبهذا الصدد، قالت مديرة مدرسة سويدية في لوليو، صوفيا كفيك، إن عددا كبيرا من تلاميذ المدارس الصغار شاهدوا المسلسل رغم أن شبكة نتفليكس حددت العمر الأدنى للمشاهدة بـ16 عاماً.

وأضافت قائلة إن المسلسل موجود في كل مكان حيث يشاهد الأطفال مقاطعه على تيك توك ويوتيوب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي. وتابعت قائلة "الأطفال ينغمسون أكثر فأكثر في هذه الألعاب. وهناك حاجة كبيرة جداً للحديث معهم ومعالجة ما شاهدوه".

وفي السياق نفسه، حثت السلطات في بريطانيا وبلجيكا أولياء الأمور على منع أطفالهم من مشاهدة المسلسل بسبب طبيعة مشاهده العنيفة، بعد تقارير عدة عن تلاميذ مدارس صغار يقلدون المسلسل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فريق حماية التعليم في مجلس بدفوردشير بعث رسالة إلكترونية إلى أولياء الأمور في المنطقة، ينصحهم فيه بـ"توخي الحذر بعد ورود تقارير تفيد بأن الأطفال والشباب يقلدون العنف في المسلسل".

وحقق المسلسل الكوري الجنوبي نجاحاً مدوياً على مستوى العالم عند عرضه الشهر الماضي، حيث حقق أكثر من 111 مليون مشاهدة لأول مرة في تاريخ نتفليكس.