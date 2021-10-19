أعلنت البحرية السريلانكية، اليوم الثلاثاء، عن غرق مركب صيد هندي بعد اصطدامه بزورق تابع للبحرية السيريلانكية في خليج بولك، الفاصل بين البلدين.

نيودلهي- سبوتنيك. وجاء في بيان البحرية: "تمكنت البحرية السريلانكية من إنقاذ صيادين (اثنين) من مركب صيد هندي غارق، كان يصطاد في المياه السريلانكية يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وما زالت البحرية (السيريلانكية) تواصل عملية البحث والإنقاذ للعثور على صياد آخر فُقد بسبب الحادث".

وأضاف البيان: "قام أحد مراكب الصيد الهندية، بمناورات عدوانية، وقاوم المطاردة، محاولاً الهرب من مكان الحادث، ليصطدم بزورق تابع للبحرية السريلانكية. في نهاية المطاف غرق الركب، بعد فقدانه توازنه، وبسبب حالة البحر المضطربة".

وفقًا للجيش السريلانكي، عبر الصيادون الهنود خط الحدود البحرية الدولية مساء يوم 18 أكتوبر، وخرجت زوارق تابعة للبحرية السريلانكية لاعتراض سفن الصيد.

هذا وتم نقل المركب التالف التابع للبحرية السريلانكية إلى ميناء كانكيسانتوراي لإصلاحه؛ وأبلغت السلطات السريلانكية السلطات الهندية بالحادثة وهي الآن قيد التحقيق.