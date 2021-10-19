مليون دولار فدية عن كل مبشر أمريكي مختطف في هايتي

طالب الخاطفون، الذين احتجزوا 17 مبشرا مسيحيا من الولايات المتحدة كرهائن، بمليون دولار كفدية للإفراج عن كل منهم، وبناءً على ذلك، فإنهم يريدون الحصول على إجمالي 17 مليون دولار.

اختطفت عصابة أعضاء في منظمة "كريستيان إيد" الدينية وهم في طريقهم إلى مطار العاصمة الهايتية يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومن بين المخطوفين 16 امريكياً ومواطن كندي واحد بينهم أطفال حسب ما ذكرت صحيفة الـ"واشنطن بوست".

وتعمل وزيرة العدل الهايتية ليزت كيتيل ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي أي" والشرطة الهايتية على الاتصال مع الخاطفين لتأمين إطلاق سراح المبشرين، وقد تستغرق المفاوضات أسابيعا ً حسب رأيها.

FBI part of 'coordinated U.S. government effort' to free US missionaries kidnapped in Haiti, White House says https://t.co/Fa4L9S2Akt — BestProductsReview (@BestReviewin) October 18, 2021

وتشهد هايتي حاليًا ارتفاعًا في معدلات الجريمة، حيث أدت مستويات العنف المرتفعة في البلاد إلى نزوح آلاف الأشخاص الذين يعيشون الآن في ملاجئ مؤقتة في ظروف غير صحية.

وتلقت الشرطة الوطنية في البلاد ما لا يقل عن 328 تقرير اختطاف في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، وفقًا لتقرير صدر الشهر الماضي عن مكتب الأمم المتحدة.