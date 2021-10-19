إصابة وزير أمريكي بفيروس كورونا بعد تلقيه تطعيما كاملا

قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مارشا اسبينوزا، إن الاختبارات أثبتت إصابة الوزير أليخاندرو مايوركاس، بمرض "كوفيد 19"، وإنه سيعمل من المنزل وفقا للإرشادات الصحية.

واشنطن- سبوتنيك. وكتبت اسبينوزا عبر "تويتر": "ثبتت إصابة الوزير مايوركاس هذا الصباح بمرض فيروس كورونا بعد إجراء اختبار كجزء من بروتوكولات ما قبل السفر الروتينية".

وأوضحت أن الوزير مايوركاس يعاني من احتقان خفيف فقط، وأنه حصل على التطعيم الكامل، مضيفة أنه سيعزل ويعمل في المنزل وفقا لبروتوكولات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كان من المقرر أن ينضم مايوركاس إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في رحلته إلى كولومبيا لمناقشة مختلف القضايا، بما في ذلك الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، لكنه لن يسافر بسبب الاختبار الإيجابي.

يمثل وزير الأمن الداخلي، الذي تم تطعيمه بالكامل، ما يسمى بحالة "اختراق" أخرى بين كبار المسؤولين الحكوميين مثل المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، الذي تعافى مؤخرا من "كوفيد 19".

تواصل مايوركاس مباشرة مع الرئيس جو بايدن قبل أيام فقط خلال الخدمة التذكارية السنوية الأربعين لضباط السلام الوطني يوم السبت.