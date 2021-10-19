مجلس الأمن يناقش إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

موسكو، 19 أكتوبر - سبوتنيك. وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع سيعقد بناء على طلب من أيرلندا وبريطانيا.

وأكدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، مساء اليوم الثلاثاء، أن بيونغ يانغ أجرت تجربة ناجحة لإطلاق نوع جديدة من الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الغواصات.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، في خبر عن التجربة الصاروخية، مشيرة إلى أن التجربة الصاروخية لبيونغ يانغ جرت، صباح اليوم الثلاثاء، وتم خلالها إطلاق صاروخ من غواصة.

وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لم يشرف على إجراء التجربة الصاروخية، التي جرت اليوم، بالقرب من موقع "سينبو"، الذي يوجد به حوض بناء الغواصات الرئيسي في كوريا الشمالية.

وذكر تقرير آخر لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الصاروخ قصير المدى وأنه حلق لنحو 590 كيلومترا ووصل إلى ارتفاع 60 كيلومترا.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت تجارب صاروخية سابقة لإطلاق صواريخ من غواصات عامي 2016 و2019.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدانتها للتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية، بينما قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، إن استمرار إطلاق الصواريخ يشكل تهديدا خطيرا للمجتمع الدولي بصورة عامة واليابان بصورة خاصة.

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