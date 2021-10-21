كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي خاص بها... فيديو

أطلقت كوريا الجنوبية أول صاروخ فضائي من إنتاجها الخاص "نوري"، اليوم الخميس، والتي تعمل على تطويره منذ عام 2010.

تم بث إطلاق الصاروخ على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون وعلى الإنترنت من المحطة الفضائية نارو في كوهيونغ، على بعد 470 كيلومترًا جنوب سيئول.

اسم "نوري" في الترجمة من الكورية يعني "العالم" من حولنا.

يمكن لهذا الصاروخ الذي يزن 200 طن إطلاق أقمار صناعية يصل وزنها إلى طن ونصف الطن إلى المدار.

في الوقت نفسه، تخلفت كوريا الجنوبية عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الاشتراكية، التي أطلقت بنجاح، في ديسمبر/كانون الأول 2012، القمر الصناعي Gwangmyeongseong-3 إلى المدار بمساعدة صاروخها Eunha-3.

استثمرت كوريا الجنوبية 1.7 مليار دولار في إنشاء صاروخها الخاص؛ وشاركت نحو 300 شركة كورية جنوبية في المشروع.