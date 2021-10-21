رئيس وزراء إسرئيل يوجه رسالة إلى نظيره الهندي بعد تخطي حاجز مليار جرعة لقاح

وقال رئيس وزراء إسرائيل إن التطعيمات المضادة لفيروس كورونا تحافظ على حياة الناس وتساعد العالم أجمع في هزيمة الوباء العالمي.
وأعلنت الهند، اليوم الخميس، أنها تخطت حاجز المليار جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، بحسب تقرير عن تطعيمات كورونا في الهند لوكالة "رويترز".
وأكدت الحكومة الهندية أن نحو 3 أرباع الشعب الهندي حصلوا على الجرعة الأولى من تطعيمات كورونا، بينما وصلت نسبة من تلقوا اللقاح بالكامل إلى نحو 30 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 1.3 مليار نسمة.
Congratulations to @narendramodi on leading India's successful COVID-19 vaccination campaign that has now administered more than 1 billion vaccines to the Indian people.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) October 21, 2021
These life-saving vaccines are helping us all defeat the global pandemic.
🇮🇱💉🇮🇳
ووجّه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، رسالة شكر للعاملين في المجال الطبي بعدما أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، بينما بدأت البلاد احتفالات بهذا الإنجاز في الأماكن العامة.
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