بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي: لدينا الكثير من القضايا للمناقشة

نوه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إلى وجود العديد من القضايا للمناقشة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.

وقال بوتين: "توجد قضايا إشكالية، وهي كثيرة، كما يوجد ايضا نقاط اتصال وفرص للتعاون، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لدينا العديد من القضايا التي يمكننا ويجب علينا مناقشتها".

واضاف "آمل بشدة أنه على الرغم من المعارك السياسية الداخلية، التي لا مفر منها لكل دولة، فإن حكومتكم ستواصل اتباع سياسة استمرارية فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الإسرائيلية، لقد طورنا علاقة ثقة وعمل مع الحكومة السابقة".

ولفت بوتين " في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام ، نمت التجارة بنسبة 50 بالمئة، على الرغم من جميع القيود الوبائية".

يتبع...