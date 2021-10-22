بايدن يناقش مع ماكرون الدفاع الأوروبي وسيلتقي به في روما

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مجال الأمن في منطقة الساحل والمحيطين الهندي والهادئ، وكذلك الجهود المبذولة لتمكين دفاع أوروبي قوي.

وقال البيت الأبيض في بيان له، إن بايدن وماكرون يخططان للاجتماع خلال الشهر الجاري في قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما لمواصلة مناقشاتهما، بحسب وكالة "رويترز".

كما أعلن البيت الأبيض، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، ستلتقي أيضا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة لباريس في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما يعكس الجهود المبذولة لإصلاح العلاقات بين أمريكا وفرنسا بعدما ألغت أستراليا عقد غواصة فرنسية لصالح اتفاق مع واشنطن وبريطانيا في الشهر الماضي.

يشار إلى أن فرنسا سحبت سفيرها من أستراليا احتجاجا على اتفاق دفاعي بين الأخيرة وأمريكا وبريطانيا، لكن تخلت فرنسا عن قرارها في مطلع الشهر الجاري وأعادت سفيرها مرة أخرى.

ويهدف الاتفاق المعروف باسم "أوكوس" مجابهة القوة العسكرية الصينية.

ووفقا لبنود الاتفاق، فقد تعهدت أستراليا بشراء غواصات من أمريكا، بينما انسحبت من عقد لشراء غواصات فرنسية، الأمر الذي اعتبرته باريس بأنه "طعنة في الظهر"، بحسب وصفها.

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