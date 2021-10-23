بوريس جونسون يستخدم قاعة المؤتمرات لمشاهدة "العميل007"

حضر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع موظفيه عرض الجزء الجديد من سلسلة الأفلام الشهيرة "جيمس بوند"، مساء الخميس، في استوديو داونينغ ستريت، الذي تم بناؤه من أجل المؤتمرات الصحفية المتلفزة.

واستخدم بوريس جونسون وموظفوه بعد ساعات من العمل، قاعة المؤتمرات الصحفية المصممة على غرار مثيلتها في البيت الأبيض في منطقة "داونينغ ستريت" في لندن، والتي كلفت خزينة الدولة 2.6 مليون جنيه إسترليني، لمشاهدة فيلم جيمس بوند الجديد.

ويعد الفيلم الذي يحمل عنوان "نو تايم تو داي" أو "لا وقت للموت"، آخر أفلام الممثل دانيال كريج في دور "بوند"، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وصدر الجزء الجدبد من سلسلة الأعمال الشهيرة في نهاية الشهر الماضي، ولا يزال يعرض في دور السينما في جميع أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم جونسون: "التقى رئيس الوزراء بالأمس مع استوديوهات "باينوود"، و"يونيفرسال بيكتشرز"، و"إيون برودكشنز" و"بي إف أي"، لتهنئتهم على نجاح أحدث دفعة لجيمس بوند كشهادة منه على موهبة الصناعة الإبداعية البريطانية.

Boris Johnson and his staff used the £2.6m White House-style briefing room in Downing Street to watch the new James Bond film, Number 10 has confirmed https://t.co/FfJJU3GCL2 — Sky News (@SkyNews) October 22, 2021

​وصدر أول جزء لسلسلة أفلام جيمس بوند في عام 1953، حيث أنها تصور العميل السري البريطاني المفترض، والذي يشار له بالاسم المشفر (العميل 007)، حيث أنه عميل من نوع خاص ترسله بريطانيا لإنجاز المهمات الصعبة بعد مروره بتدريبات شاقة وتزويده بمعدات خاصة.